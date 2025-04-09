Гол Свечкова в овертайме принёс «Нэшвиллу» победу над «Айлендерс» в матче с 13-ю шайбами

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором со счётом 7:6 в овертайме одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Райан О'Райлли, Стивен Стэмкос, на счету которого дубль, и Майкл Бантинг, шведский нападающий Филип Форсберг, американец Майкл Маккэррон. Победную шайбу в овертайме забросил россиянин Фёдор Свечков.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Симон Хольмстрём, оформивший в этой встрече дубль, американские форварды Андерс Ли и Кайл Палмьери, защитник Скотт Мейфилд. Россиянин Максим Цыплаков отличился голом и результативной передачей.