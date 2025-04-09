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Гол Свечкова в овертайме принёс «Нэшвиллу» победу над «Айлендерс» в матче с 13-ю шайбами

Гол Свечкова в овертайме принёс «Нэшвиллу» победу над «Айлендерс» в матче с 13-ю шайбами
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В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором со счётом 7:6 в овертайме одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 6
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пулок, Пажо) – 04:16     1:1 О'Райлли (Бантинг, Евангелиста) – 06:44     2:1 Форсберг – 11:45     2:2 Ли (Хорват) – 16:12     2:3 Хольмстрём (Пажо, Цыплаков) – 24:36     3:3 Стэмкос (Бланкенбург, Маршессо) – 27:24 (pp)     3:4 Цыплаков (Хольмстрём, Пажо) – 32:09     4:4 Маккэррон (Шей, Маршессо) – 33:25     4:5 Палмьери – 55:21     4:6 Мейфилд (Хольмстрём, Романов) – 56:19 (sh)     5:6 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 57:53 (pp)     6:6 Бантинг (Стэмкос, Шей) – 59:21     7:6 Свечков (Шей, Стэмкос) – 61:56    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Райан О'Райлли, Стивен Стэмкос, на счету которого дубль, и Майкл Бантинг, шведский нападающий Филип Форсберг, американец Майкл Маккэррон. Победную шайбу в овертайме забросил россиянин Фёдор Свечков.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Симон Хольмстрём, оформивший в этой встрече дубль, американские форварды Андерс Ли и Кайл Палмьери, защитник Скотт Мейфилд. Россиянин Максим Цыплаков отличился голом и результативной передачей.

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