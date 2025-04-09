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«Юта» разгромила «Сиэтл» в матче НХЛ. У Сергачёва — три очка

«Юта» разгромила «Сиэтл» в матче НХЛ. У Сергачёва — три очка
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В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев с разгромным счётом 7:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
7 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Сергачёв (Стенлунд, Дурзи) – 02:44     2:0 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 12:54 (pp)     3:0 Ямамото (Доан, Кули) – 16:28 (pp)     4:0 Круз – 20:16     5:0 Кули (Гюнтер, Келлер) – 31:15     6:0 Шмальц (Гюнтер, Сергачёв) – 36:05 (pp)     7:0 Карконе (Кесселринг, Стенлунд) – 38:07     7:1 Макканн (Бураковски, Данн) – 40:23 (pp)    

В составе победителей голами отметились американские нападающие Клейтон Келлер, Кайлер Ямамото, Логан Кули и Ник Шмальц, а также канадские форварды Лоусон Круз и Майкл Карконе. Отметим, на счету российского защитника Михаила Сергачёва первая шайба этой встречи и две результативные передачи.

В составе «Сиэтла» единственная заброшенная шайба на счету канадского форварда Джареда Макканна.

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