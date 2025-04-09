«Юта» разгромила «Сиэтл» в матче НХЛ. У Сергачёва — три очка

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев с разгромным счётом 7:1.

В составе победителей голами отметились американские нападающие Клейтон Келлер, Кайлер Ямамото, Логан Кули и Ник Шмальц, а также канадские форварды Лоусон Круз и Майкл Карконе. Отметим, на счету российского защитника Михаила Сергачёва первая шайба этой встречи и две результативные передачи.

В составе «Сиэтла» единственная заброшенная шайба на счету канадского форварда Джареда Макканна.