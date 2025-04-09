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«Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ. Эта первая победа за пять лет

«Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион НХЛ. Эта первая победа за пять лет
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» досрочно стал победителем в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. Это первая победа столичной команды в дивизионе за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Это событие стало возможным после поражения «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:3). Таким образом, «Вашингтон», лидирущий в Столичном дивизионе (107 очков), опережает «Каролину» (96) на 11 очков. Обеим командам осталось провести по пять матчей в регулярном чемпионате. Это значит, что «Каролина» не сможет догнать столичный клуб.

Оба клуба уже гарантировали себе место в плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» близок к тому, чтобы закончить регулярный чемпионат на первой строчке в Восточной конференции. «Каролина» располагается на третьем месте на Востоке.

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