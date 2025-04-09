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«Ванкувер» установил уникальное достижение в истории НХЛ

«Ванкувер» установил уникальное достижение в истории НХЛ
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Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс», обыгравший в гостях в овертайме «Даллас Старз» (6:5 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, установил уникальное достижение, которое ранее в истории лиги никогда не никому не удавалось совершить. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 6
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рантанен (Джонстон, Харли) – 13:48 (pp)     2:0 Марчмент (Бенн, Гранлунд) – 18:01 (pp)     3:0 Дюшейн (Бенн, Гранлунд) – 27:28 (pp)     3:1 Дебраск (Гарланд, Хьюз) – 40:17 (pp)     3:2 Манчини (Рятю, Карлссон) – 44:39 (pp)     4:2 Бурк (Робертсон, Сеси) – 57:15     5:2 Гранлунд (Линделль, Дюшейн) – 57:39     5:3 Рятю (Петтерссон) – 59:00     5:4 Зутер (Гарланд, Гронек) – 59:30     5:5 Зутер (Гронек, Хьюз) – 59:53     5:6 Шервуд (Гарланд) – 63:44    

По информации источника, «Ванкувер» стал первой командой в истории НХЛ, которая отыграла отставание в три шайбы за минуту до окончания встречи и одержала победу.

Напомним, в матче с «Далласом» канадская команда уступала со счетом 2:5 за минуту до окончания третьего периода, но перевернула встречу и забила победный гол в овертайме. Отличились Аату Рятю, Пиус Зутер (дубль). Победная шайба на счету Кифера Шервуда.

«Ванкувер» имеет в своем активе 85 очков и располагается на десятой строке в Западной конференции. Команду отделяют шесть очков от зоны плей-офф. «Даллас» находится на втором месте со 106 очками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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