Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Ничушкина и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

Гол Ничушкина и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
Комментарии

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», победу в котором со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Смит) – 11:10 (sh)     0:2 Макнэбб – 20:40     1:2 Ничушкин (Маккиннон, Койл) – 29:46 (pp)     2:2 Веси (Койл, Вуд) – 37:08     3:2 Койл – 65:00    

В составе победителей голами отметились американские форварды Джимми Веси и Чарли Койл, на счету которого победный буллит в этом противостоянии. Также российский нападающий Валерий Ничушкин в этой встрече забросил шайбу. Звёздный канадец Натан Маккиннон сделал результативную передачу.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились шведский форвард Вильям Карлссон и канадский защитник Брейден Макнэбб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить по буллитам «Чикаго». У Михеева — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android