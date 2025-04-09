Гол Ничушкина и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

В ночь с 8 на 9 апреля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», победу в котором со счётом 3:2 в серии послематчевых бросков одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились американские форварды Джимми Веси и Чарли Койл, на счету которого победный буллит в этом противостоянии. Также российский нападающий Валерий Ничушкин в этой встрече забросил шайбу. Звёздный канадец Натан Маккиннон сделал результативную передачу.
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились шведский форвард Вильям Карлссон и канадский защитник Брейден Макнэбб.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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