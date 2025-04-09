НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 19:44 (pp) 2:0 Карлссон (Койвунен, Раст) – 24:45 3:0 Летанг (Малкин, Тимминс) – 44:28 4:0 Хейз (Хайнен, Дьюар) – 47:42 5:0 Хейз (Хайнен, Аччари) – 58:13
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Кейн) – 09:54 1:1 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 36:29 2:1 Андерсон (Дворак, Галлахер) – 50:48 3:1 Галлахер (Андерсон) – 58:54 4:1 Судзуки (Эванс, Каррье) – 59:07
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Томпсон – 21:32 2:0 Так (Байрэм, Маклауд) – 36:45 (sh) 3:0 Петерка (Куинн) – 41:58
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк – 09:38 0:2 Кэллахан (Уозерспун, Пастрняк) – 19:24 0:3 Лауко – 23:45 1:3 Ноэсен (Спронг, Хишир) – 33:51 2:3 Майер (Хаула) – 34:10 2:4 Миттельштадт (Люселль, Йокихарью) – 39:07 2:5 Гики (Пастрняк, Задоров) – 44:58 2:6 Минтен (Леттьери, Пик) – 46:55 2:7 Кёпке – 50:50
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Форслинг (Лунделль) – 09:26 1:1 Таварес – 21:06 2:1 Луостаринен – 41:04 3:1 Вераге (Маршан, Барков) – 59:13
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Воронков (Оливье) – 07:00 2:0 Дэнфорт (Матейчук, Курали) – 16:38 2:1 Зеттерлунд (Жиру, Шабо) – 36:18 (pp) 3:1 Оливье (Дэнфорт, Гудбрансон) – 39:38 4:1 Монахан (Джонсон, Веренски) – 42:37 (pp) 5:1 Фантилли (Джонсон, Проворов) – 51:42 5:2 Шабо (Батерсон, Перрон) – 55:10
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 6
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пулок, Пажо) – 04:16 1:1 О'Райлли (Бантинг, Евангелиста) – 06:44 2:1 Форсберг – 11:45 2:2 Ли (Хорват, Пелеч) – 16:12 2:3 Хольмстрём (Пажо, Цыплаков) – 24:36 3:3 Стэмкос (Бланкенбург, Маршессо) – 27:24 (pp) 3:4 Цыплаков (Хольмстрём, Пажо) – 32:09 4:4 Маккэррон (Шей, Маршессо) – 33:25 4:5 Палмьери – 55:21 4:6 Мейфилд (Хольмстрём, Романов) – 56:19 (sh) 5:6 Стэмкос (Маршессо, Форсберг) – 57:53 (pp) 6:6 Бантинг (Стэмкос, Шей) – 59:20 7:6 Свечков (Шей, Стэмкос) – 61:56
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 6
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рантанен (Джонстон, Харли) – 13:48 (pp) 2:0 Марчмент (Бенн, Гранлунд) – 18:01 (pp) 3:0 Дюшейн (Бенн, Гранлунд) – 27:28 (pp) 3:1 Дебраск (Гарланд, Хьюз) – 40:17 (pp) 3:2 Манчини (Рятю, Карлссон) – 44:39 (pp) 4:2 Бурк (Робертсон, Сеси) – 57:15 5:2 Гранлунд (Линделль, Дюшейн) – 57:39 5:3 Рятю (Петтерссон) – 59:00 5:4 Зутер (Гарланд, Гронек) – 59:30 5:5 Зутер (Гронек, Хьюз) – 59:53 5:6 Шервуд (Гарланд) – 63:44
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
7 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Сергачёв (Стенлунд, Дурзи) – 02:44 2:0 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 12:54 (pp) 3:0 Ямамото (Доан, Кули) – 16:28 (pp) 4:0 Круз – 20:16 5:0 Кули (Гюнтер, Келлер) – 31:15 6:0 Шмальц (Гюнтер, Сергачёв) – 36:05 (pp) 7:0 Карконе (Кесселринг, Стенлунд) – 38:07 7:1 Макканн (Бураковски, Данн) – 40:23 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Смит) – 11:10 (sh) 0:2 Макнэбб – 20:40 1:2 Ничушкин (Маккиннон, Койл) – 29:46 (pp) 2:2 Веси (Койл, Вуд) – 37:08 3:2 Койл – 65:00
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 77 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 110 очками после 78 сыгранных встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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