Кросби догнал Малкина и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по голам в большинстве

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби забил свой 183-й гол в большинстве и вышел на второе место в истории «пингвинов» по данному показателю, сравнявшись с Евгением Малкиным. Отметим, что рекорд клуба принадлежит Марио Лемье (236).

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.