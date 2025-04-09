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Натан Маккиннон вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова

Натан Маккиннон вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал одно очко (голевая передача) в домашней встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:2 Б). Это позволило ему выйти на чистое первое место в гонке лучших бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, где канадец опережает российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова на одно очко.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Смит) – 11:10 (sh)     0:2 Макнэбб – 20:40     1:2 Ничушкин (Маккиннон, Койл) – 29:46 (pp)     2:2 Веси (Койл, Вуд) – 37:08     3:2 Койл – 65:00    

Теперь на счету Маккиннона 116 очков в 79 матчах (32 шайбы и 84 передачи). В активе Кучерова после 73 проведённых игр 115 очков (34 шайбы и 81 передача). Третью строчку в бомбардирской гонке занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») — 106 очков в 71 матче (52 гола и 54 паса).

На четвёртом месте располагается набравший три очка в сегодняшней встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:2) чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В его активе 100 (41+59) очков. На шесть очков от него отстаёт канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Он забил 24 гола и отдал 70 результативных передач.

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