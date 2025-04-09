Журналист ответил, почему НХЛ зачастую не учитывает игры плей-офф при подсчёте рекордов

Журналист Дэн Розен в статье на сайте НХЛ ответил на вопрос, почему лига зачастую не учитывает плей-офф при подсчёте индивидуальных рекордов.

— Почему рекорды всех времён не включают плей-офф? Ведь получается, это не совсем «всех времён», раз не учитываются игры Кубка Стэнли.

— Лучшее объяснение, которое я могу предложить, — это самый справедливый и простой способ уравнять шансы. Большинство видов спорта не объединяют рекорды регулярного сезона и плей-офф в один рекорд всех времён. Однако если вы посмотрите на страницу рекордов НХЛ для полевых игроков, вратарей и главных тренеров, вы увидите, что лига включает в себя многочисленные рекорды, которые объединяют регулярный сезон и плей-офф. Однако они не рассматриваются как окончательный рекорд, потому что разделение их на категории за всё время для регулярного сезона и Кубка Стэнли — лучший способ определить индивидуальный успех.

В НХЛ каждый игрок лиги имеет право сыграть 82 игры за сезон, когда он прибывает в тренировочный лагерь, если только он не был отстранён в межсезонье по определённой причине. Не всем гарантировано участие в Кубке Стэнли. Некоторые могут утверждать, что рекорды плей-офф более красноречиво характеризуют карьеру игрока, но я возражаю, говоря, что последовательность и долголетие, постоянное превосходство год за годом, здоровье и умение найти свой путь сквозь рутину — вот истинные признаки индивидуального величия. Они часто идут рука об руку: игроки, устанавливающие рекорды в регулярном сезоне, обычно являются и хоккеистами, устанавливающими рекорды в плей-офф, — написал Розен.