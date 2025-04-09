Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 9 апреля 2025 года
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Сегодня, 9 апреля, пройдут две встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Пары четвертьфинала сложились следующим образом:
2. «Динамо» (г. Санкт-Петербург) — 16. «Магнитка» (г. Магнитогорск)
6. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 13. ХК «Норильск» (г. Норильск)
5. «Химик» (г. Воскресенск) — 14. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург)
7. «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — 8. «Челмет» (г. Челябинск)
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед.
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