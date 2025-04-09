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Иван Демидов рассказал, за какими российскими хоккеистами следит в НХЛ

Иван Демидов рассказал, за какими российскими хоккеистами следит в НХЛ
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов рассказал, за какими российскими хоккеистами следит в Национальной хоккейной лиге.

«Мне нравится смотреть на Капризова и Кучерова, но я не пытаюсь сравнивать себя с кем-либо напрямую. У меня свой стиль, но я стараюсь брать лучшее от разных игроков.

В этом сезоне я стал сильнее психологически. Я просто больше не обращаю на внешний шум внимания. Я остаюсь сосредоточенным на своей игре. Я готовлю себя и к другому хоккею, и к жизни в новой стране», — приводит слова Демидова RG.

В СКА Демидов стал лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.

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