Иван Демидов рассказал, за какими российскими хоккеистами следит в НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов рассказал, за какими российскими хоккеистами следит в Национальной хоккейной лиге.

«Мне нравится смотреть на Капризова и Кучерова, но я не пытаюсь сравнивать себя с кем-либо напрямую. У меня свой стиль, но я стараюсь брать лучшее от разных игроков.

В этом сезоне я стал сильнее психологически. Я просто больше не обращаю на внешний шум внимания. Я остаюсь сосредоточенным на своей игре. Я готовлю себя и к другому хоккею, и к жизни в новой стране», — приводит слова Демидова RG.

В СКА Демидов стал лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.