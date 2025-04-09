The Athletic оценил, можно ли поставить Овечкина в один ряд с Гретцки, Хоу, Орром и Лемье

Журналист Джеймс Миртл в статье на сайте The Athletic оценил, можно ли поставить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в один ряд с такими легендами НХЛ, как Уэйн Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье.

«На протяжении более трёх десятилетий, с начала 1990-х годов, хоккейная гора Рашмор (гора в США, содержащая скульптурные портреты четырёх президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. — Прим. «Чемпионата») всегда была чётко обозначена, и никто не мог туда попасть.

Гретцки, очевидно, занимает первое место после карьеры, в которой он переписал книгу рекордов НХЛ.

Горди Хоу был исторической звездой, которая тоже заслужила быть там, со своим прозвищем — Мистер Хоккей — доказательством его места в игре.

Между тем достижения Бобби Орра в качестве защитника всегда казались совершенно невозможными: 915 очков всего в 657 играх, три «Харт Трофи» и восемь «Норрис Трофи». Даже несмотря на то, что его карьера была прервана травмой, есть те, кто и по сей день ставит его на первое место, выше Гретцки и Хоу.

А Марио Лемье замыкает фантастическую четвёрку, имея средний показатель очков за игру за карьеру, который лишь немного уступает Великому.

По разным причинам Овечкин не может соперничать с таким уровнем таланта, хотя сейчас он является обладателем самого прославленного рекорда в хоккее. Тот факт, что он играет на фланге, тот факт, что он показывал результативную игру преимущественно в большинстве, то, что у него всего один Кубок Стэнли, и отсутствие по-настоящему универсальной игры не дают ему добраться до самой вершины пантеона этого вида спорта.

Однако насколько близко он к этому подобрался — это достойный предмет для обсуждения», — написал Миртл.