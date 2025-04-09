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Сидни Кросби повторил необычный рекорд Яромира Ягра в НХЛ

Сидни Кросби повторил необычный рекорд Яромира Ягра в НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного сезона с «Чикаго Блэкхоукс» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби набрал своё 142-е очко в апреле и повторил рекорд Яромира Ягра по данному показателю. Отметим, что у Сидни на достижение этого результата ушло 100 матчей, у Ягра — 124 встречи.

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 19:44 (pp)     2:0 Карлссон (Койвунен, Раст) – 24:45     3:0 Летанг (Малкин, Тимминс) – 44:28     4:0 Хейз (Хайнен, Дьюар) – 47:42     5:0 Хейз (Хайнен, Аччари) – 58:13    
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