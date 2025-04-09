Эллер: сегодняшний «Вашингтон» имеет все качества, чтобы дойти до финала Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал о своём возвращении в команду и оценил, как далеко может зайти столичный клуб в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

— Как вы отнеслись к новости о своём возвращении в «Вашингтон»?

— Ты играешь в свой лучший хоккей, когда чувствуешь себя комфортно за пределами льда. Когда ты ощущаешь себя в правильном месте. Обмен в «Вашингтон» стал для меня в какой-то степени возвращением домой. Привычное окружение, раздевалка, в которой столько пройдено и выиграно, масса людей, которых я знаю. Это не в такой большой степени игроки, которых с тех пор сменилось много и осталось всего несколько человек из той чемпионской команды, но много людей из клуба и персонала команды.

— А как вам нынешний «Вашингтон» в сравнении с тем?

— Двух одинаковых команд не бывает, и кое в чём они отличаются. Но убеждён, что сегодняшние «Кэпиталз» имеют все качества, чтобы выигрывать один за другим раунды плей-офф и тоже дойти до Кубка Стэнли, — приводят слова Эллера «Известия».