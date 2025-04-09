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Давыдов: прочитал, что «Динамо» прошло СКА якобы только за счёт легионеров. Не согласен!

Давыдов: прочитал, что «Динамо» прошло СКА якобы только за счёт легионеров. Не согласен!
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов высказался о победе московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина со СКА (4-2).

«Где-то в прессе прочитал, что «Динамо» прошло СКА якобы только за счёт легионеров. Не согласен!

Да, у Санкт-Петербурга иностранцев нет, а у нас Комтуа и Ко сыграли одну из главных ролей. Но ведь в «Динамо» не выпали не только легионеры, но и российские хоккеисты. Отлично сыграл Гусев, российские вратари, защитники.

Да, наша серия против СКА была равной. Наверное, на семь матчей — как и у Новосибирска с Уфой. В каких-то моментах бело-голубым чуть повезло, в той же четвёртой игре с двумя овертаймами, в итоге хватило шести матчей. Но общая победа — заслуженная!» — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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