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«Кого брать на его место?» Артюхин — о том, стоит ли увольнять Ротенберга из СКА

«Кого брать на его место?» Артюхин — о том, стоит ли увольнять Ротенберга из СКА
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин ответил на вопрос, стоит ли увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА после вылета в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

– Стоит ли дать шанс главному тренеру СКА Роману Ротенбергу в следующем сезоне?
– Тут важно: кого брать на его место? Сейчас не так много хороших специалистов. Если брать, то какого-то североамериканца. У СКА сейчас много ребят уедут в НХЛ. Тут надо понять, кого поставить на их места. Надо смотреть, кто будет свободен на рынке, а там уже принимать решение.

– Что нужно сделать СКА, чтобы в следующем году включиться в борьбу за Кубок Гагарина?
– Из основного: найти вратаря – раз, наладить игру в обороне – два. В целом нужно играть дисциплинированно. Тогда команда будет готова идти и воевать за Кубок Гагарина, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

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