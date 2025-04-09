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Александр Овечкин впервые за три года опубликовал сообщение в социальной сети Х

Александр Овечкин впервые за три года опубликовал сообщение в социальной сети Х
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за три года опубликовал сообщение в социальной сети Х (ранее Twitter). Ранее игрок написал сообщение в феврале 2022 года.

Форвард ответил бывшему вратарю клубов НХЛ Кёртису Джозефу, который поздравил Александра с рекордом и написал: «Поздравляю величайшего снайпера всех времён. ⁦Чувствую себя очень счастливым, что не стал частью этого! 2 броска, 0 голов».

Овечкин ответил: «Спасибо тебе! Я, вероятно, забил бы следующим броском, но ты уже завершил карьеру!»

Напомним, Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).

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