Капитан московского «Динамо» готов принять участие в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что капитан бело-голубых Игорь Ожиганов готов принять участие в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

– Как состояние ваших травмированных игроков? Последний матч пропустил белорусский защитник Кирилл Готовец, а уже после первой смены завершил игру капитан команды Игорь Ожиганов. Будут ли они в строю к серии с «Ак Барсом»?

– Да-да, все сегодня будут принимать участие в тренировке. И на послематчевой пресс-конференции я уже говорил, что эта небольшая пауза должна помочь нам. Поэтому все готовы, все в строю. Слава богу, что, как и перед стартом серии со СКА, у нас нет ни одного травмированного, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.