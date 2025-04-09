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Главный тренер московского «Динамо» оценил ход розыгрыша Кубка Гагарина — 2025

Главный тренер московского «Динамо» оценил ход розыгрыша Кубка Гагарина — 2025
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил ход плей-офф КХЛ сезона-2024/2025.

— Вы знаете, идёт очень ровный плей-офф с массой интересных игр. Но мы в первую очередь смотрели на себя, поэтому не могу сказать, что как-то внимательно наблюдал за другими сериями. Всё внимание и вся работа были сосредоточены на своей команде.

– Хватило ли времени, чтобы переключиться с серии со СКА на подготовку к противостоянию с принципиально иной командой, которая представляет Восточную конференцию и играет в иной манере?
– У нас каждая команда в лиге имеет своё лицо, свою изюминку. Мы переключаемся. Сегодня у нас первая тренировка после выходного, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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