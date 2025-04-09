Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, по каким критериям «Ак Барс» является самой сильной командой в КХЛ. Напомним, именно с казанским клубом бело-голубые сыграют во втором раунде Кубка Гагарина.

– Согласны ли вы с мнением, что в предстоящей серии будет преобладать хоккейная составляющая, будет меньше разговоров про околохоккейные вещи, которые были в ходе серии со СКА, и поэтому вам будет проще?

– Ну, про околохоккей говорили вы, а мы говорили только про хоккей. У нас и не было никакого околохоккея. Что касается того, будет ли проще, то нет, потому что если вы возьмёте регалии и традиции, то «Ак Барс» у нас самая сильная команда в лиге.

– Но не будет такого давления.

– Повторюсь, что давление вы создавали сами для себя. Для нас никакого давления не было. Мы занимались хоккеем.

– Насколько тяжелее будет готовиться к «Ак Барсу», с которым в регулярке вы встречались в три раза реже, нежели со СКА?

– И для одних, и для других, наверное, серия начнётся с какой-то разведки боем. Хотя вы же знаете, что мы с Анваром Гатиятулиным давно друг друга знаем. Как и с Зинэтулой Хайдяровичем, который, как я понимаю, сейчас тоже трудится в их штабе. Поэтому в принципе секретов тут нет. Здесь вопрос всегда за игроками, как они исполнят и выполнят всё задуманное, тем более на этой стадии плей-офф, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.