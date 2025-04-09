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Главный тренер «Динамо» — о поступке Ожиганова: капитан всегда должен быть на мостике

Главный тренер «Динамо» — о поступке Ожиганова: капитан всегда должен быть на мостике
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поступке капитана бело-голубых Игоря Ожиганова, который, получив повреждение, остался на лавке до конца шестой игры со СКА (5:2, 4-2).

– Понятно, что в плей-офф происходят различные травмы, и некорректно их сравнивать, тем не менее мы видели массу примеров, как люди получают повреждения и с концами уходят в раздевалку. В последнем матче ваш капитан Игорь Ожиганов получил повреждение и всё равно остался с партнёрами на лавке до финальной сирены. Такое поведение своего капитана придаёт команде ещё больше сплочённости?
– Вы знаете, если бы понадобилось, то Игорь бы даже и ещё сыграл. Мы просто не стали усложнять ситуацию. Давайте тогда разъясню для всех, что там не травма, а спазм. Но то, что капитан всегда должен быть на мостике, это да, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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