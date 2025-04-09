Главный тренер московского «Динамо» оценил выступление команды в серии плей-офф со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил выступление бело-голубых в серии Кубка Гагарина — 2025 со СКА (4-2).

– Бреннан Менелл успешно вернулся в состав в последнем матче со СКА, вышел на большинство в третьем периоде и отдал результативную передачу на ключевой гол. В этой связи его возвращение добавило вам опций перед серией с «Ак Барсом» с учётом того, что никуда не делись Даниил Пыленков и Игорь Ожиганов, а теперь ещё и снова есть Бреннан?

– Ну, Менелл был готов уже за две игры до конца регулярки. Просто не было оснований менять кого-то из защитников. Когда из-за какой-то усталости началась ротация, тогда мы и прибегли к этому шагу. Понимаете, всегда учитывается, кто должен обороняться, а кто атаковать, кто в каких кондициях и кто на какой позиции должен находиться. Только радует, что у нас добавляется живая конкуренция на позиции большинства.

– Получилось так, что в выигранной серии со СКА абсолютно каждый из членов команды внёс свою лепту в победный результат. Это добавляет оптимизма?

– В плей-офф всегда всё определяет результат. Если прошли первый раунд, значит, все сработали хорошо. А всё остальное – это уже детали. Никогда не бывает ничего гладко и идеально, тем более когда играешь против сильного соперника. Естественно, что у нас были проблемы, которые мы постараемся исправить.

– В серии со СКА у вас был глубокий скоринг…

– Простите, что было?

– Игроки вашей команды очень ровно забрасывали и ассистировали, и в ней не было ярко выраженного лидера. Довольны этим обстоятельством?

– Понял. Главное, чтобы команда выигрывала. Я вам могу сказать классические шаблоны: плей-офф – это игра третьих-четвёртых звеньев, плей-офф – это игра вратарей. Поэтому в плей-офф может случиться всё что угодно. Дай бог, чтобы счета были 1:0, а забивали те игроки, кто вообще никогда не забивал. Это совершенно нормально, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.