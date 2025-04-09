Гендиректор «Динамо»: у Кудашова двухлетний контракт, никакой вопрос тут даже не стоит

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, вступил ли в силу второй год контракта главного тренера столичного клуба Алексея Кудашова. Ранее в СМИ проходила информация, что контракт со специалистом заключен по схеме «1+1», где активация второго года соглашения зависит от прохода командой первого раунда плей-офф.

«У Алексея Николаевича Кудашова двухлетний контракт с клубом. Первый год заканчивается, наступает второй год. Я уже много раз говорил и ещё раз вам повторю, что Алексей Николаевич хорошо и качественно делает свою работу. Ни у кого нет никаких причин для какого-либо недовольства его работой. Поэтому никакой вопрос тут даже не стоит», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.