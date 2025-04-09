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В «Динамо» объяснили информационную тишину относительно продления контрактов с игроками

В «Динамо» объяснили информационную тишину относительно продления контрактов с игроками
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко объяснил, почему от клуба нет информации о продлении контрактов с игроками.

«Знаете, всё, что касается переговоров и контрактов, то вся эта информация требует тишины. Если мы будем про это говорить и рассказывать детали, то это будет неправильно, потому что переговоры никто так не ведёт. Думаю, что вы первыми узнаете, когда будет информация. Уверен, что эта информация будет положительной», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, во втором раунде Кубка Гагарина — 2025 «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом».

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