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Нападающий «Спартака» Галимов: не вижу преимуществ у «Салавата Юлаева» в серии

Нападающий «Спартака» Галимов: не вижу преимуществ у «Салавата Юлаева» в серии
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым».

«Сложно сказать, какой будет хоккей. Мы их ещё не разбирали. Не вижу у них преимуществ, разве что домашний лёд, так как мы начинаем серию на выезде. У нас больше времени на подготовку, чем у Уфы? У каждой монеты есть две стороны. Сейчас наша задача подойти готовыми к этой серии», — приводит слова Галимова Metaratings.

Отметим, что в первом раунде «Спартак» победил «Северсталь» со счётом 4-1.

Напомним, матчи серии «Салават Юлаев (2) — «Спартак» (3) состоятся 11, 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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