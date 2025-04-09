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Крикунов — о московском «Динамо»: возможно, СКА проиграл победителю Кубка Гагарина

Крикунов — о московском «Динамо»: возможно, СКА проиграл победителю Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина — 2025 со СКА (4-2).

«Четвёртый и шестой матчи в этой серии — это фантастика. Очень качественный, интересный хоккей со всех позиций: и игроки соответствующего уровня, и отдача от них такая же.

Возможно, СКА проиграл победителю Кубка Гагарина. Потому что у «Динамо» первое звено — это реализация численного преимущества, второе играет на уровне первого, третье и четвёртое также в порядке. Среди вратарей Максим Моторыгин в порядке и Владислав Подъяпольский выздоровел. Главный тренер Алексей Кудашов работает с командой четыре года, он знает возможности ребят, и они его знают», — приводит слова Крикунова ТАСС.

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