Сушко — о продаже билетов на второй раунд плей-офф: хотим, чтобы арена была динамовской

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о продаже билетов на второй раунд плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Уже перед началом плей-офф у нас была такая идея относительно закрытой продажи билетов на первом этапе. Но тогда мы решили ничего не менять и оставить всё так, как оно шло. Сейчас решили поступить иначе. У нас в Москве очень большая армия болельщиков. И не только в Москве.

Сейчас мы приезжали в Питер, и там были мальчик с отцом, которые приехали из Пскова. Оказывается, что он ездит на все игры, пропуская школу. Просто приезжают и снимают гостиницу за свои деньги для того, чтобы сфотографироваться с игроками.

Мы пошли на этот шаг для того, чтобы арена на домашних играх была максимально динамовской. Есть регламентные вещи, по которым мы должны уделять внимание команде гостей, и мы обязательно это сделаем. Но основное внимание и основная забота должны быть о наших болельщиках», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.