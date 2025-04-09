Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко — о продаже билетов на второй раунд плей-офф: хотим, чтобы арена была динамовской

Сушко — о продаже билетов на второй раунд плей-офф: хотим, чтобы арена была динамовской
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о продаже билетов на второй раунд плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Уже перед началом плей-офф у нас была такая идея относительно закрытой продажи билетов на первом этапе. Но тогда мы решили ничего не менять и оставить всё так, как оно шло. Сейчас решили поступить иначе. У нас в Москве очень большая армия болельщиков. И не только в Москве.

Сейчас мы приезжали в Питер, и там были мальчик с отцом, которые приехали из Пскова. Оказывается, что он ездит на все игры, пропуская школу. Просто приезжают и снимают гостиницу за свои деньги для того, чтобы сфотографироваться с игроками.

Мы пошли на этот шаг для того, чтобы арена на домашних играх была максимально динамовской. Есть регламентные вещи, по которым мы должны уделять внимание команде гостей, и мы обязательно это сделаем. Но основное внимание и основная забота должны быть о наших болельщиках», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
В «Динамо» объяснили информационную тишину относительно продления контрактов с игроками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android