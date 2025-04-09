Игорь Ожиганов прокомментировал состояние своего здоровья после серии со СКА

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал состояние своего здоровья после серии Кубка Гагарина со СКА (4-2).

«В ходе серии со СКА у меня были проблемы со здоровьем, которые обострились в последний день. Но сейчас уже всё хорошо. Сегодня катался и тренировался в общей группе.

Мои истории с «Ак Барсом» и СКА нельзя сравнивать. Я пробыл в Казани всего полтора месяца регулярки, и всё. В Питере же отыграл четыре сезона, поэтому серия со СКА была для меня принципиальным моментом», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В плей-офф Игорь Ожиганов провёл шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.