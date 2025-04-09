Фанаты «Монреаля» придумали песню про Демидова, упомянув в ней ГУЛАГ и водку

Фанаты «Монреаль Канадиенс» придумали песню про нападающего Ивана Демидова, упомянув в ней ГУЛАГ и водку.

Напомним, вчера, 8 апреля, канадский клуб подписал с Демидовым трёхлетний контракт новичка. «Монреаль» выбрал Демидова в первом раунде драфта НХЛ – 2024 под общим пятым номером. Ранее 19-летний форвард покинул расположение петербургского СКА, за который провёл сезон-2024/2025 в КХЛ.

Демидов прошёл всю клубную вертикаль СКА от младшей команды МХЛ до КХЛ. В составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова – 2024, два года подряд признавался лучшим игроком Молодёжной хоккейной лиги. В СКА Демидов оказался лучшим бомбардиром сезона-2024/2025, набрав 54 (22+32) очка в 71 игре, и установил рекорд лиги, семь раз став лучшим новичком недели.