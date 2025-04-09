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Игорь Ожиганов рассказал, что бросилось ему в глаза в серии «Ак Барса» и «Автомобилиста»

Игорь Ожиганов рассказал, что бросилось ему в глаза в серии «Ак Барса» и «Автомобилиста»
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов рассказал, что бросилось ему в глаза в серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» (4-3).

– Будет ли сложно переключиться на серию с «Ак Барсом» после противостояния со СКА?
– Вы так говорите, словно это команды из разных лиг. Да нет. Тут будет такая же игра. Всё будет проходить в упорной и напряжённой борьбе. Сейчас весь такой плей-офф. За исключением одной серии, «Локомотива» и «Торпедо», всё складывалось очень упорно.

– Но ваша серия со СКА напоминала какую-то войну, тогда как серия с «Ак Барсом» кажется более уважительной. Есть ощущение, что здесь будет меньше провокаций и всяких жестов.
– Если мы так будем считать, то грош нам цена. Знаете, всегда есть такие лозунги про «война-война». Но действительно же в плей-офф всё протекает немного по-другому. Во всех сериях на протяжении всех четырёх раундов.

– Следили за серией «Ак Барса» и «Автомобилиста»? Есть ли что-то, что бросилось вам в глаза?
– А что там следить? Один матч 7:2, другой матч упорный. Один – 5:1, второй упорный. Это вот из наблюдений (смеётся). Каких-либо мелочей и нюансов я не видел.

– Показалось, что «Ак Барс» много голов забивал с пятака. Как не дать развернуться Дмитрию Яшкину и другим мастерам?
– Так и в нашей серии со СКА много шайб залетало с пятака – что туда, что сюда. Это база хоккея. Нам нужно выиграть свой пятак и забрать чужой пятак. Это и есть залог успеха, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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