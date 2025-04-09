Капитан «Динамо»: у нас огромный потенциал. Вот это для меня давление, а не второй раунд

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов ответил на вопрос о давлении на него и команду от того факта, что бело-голубые давно не проходили барьер второго раунда плей-офф КХЛ.

– С Эриком О’Деллом будет интересно сыграть, который сейчас выходит на ключевые роли в «Ак Барсе»?

– Конечно, я думаю, что у Эрика будет дополнительная мотивация. Вот как было в нашем случае против Питера. И мы тоже с удовольствием сыграем против Эрика.

– Нет ли давления от того факта, что «Динамо» уже давно не проходило барьер второго раунда?

– Знаете, у меня давление от того факта, что я понимаю, что у нашего коллектива и нашего состава огромный потенциал. Просто нужно его реализовать. Вот это давление для меня. А второй раунд на меня не довлеет, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.