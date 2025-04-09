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Ожиганов: подгадывать соперника — самое неблагодарное дело в плей-офф. Потом это аукнется

Ожиганов: подгадывать соперника — самое неблагодарное дело в плей-офф. Потом это аукнется
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов заявил, что никогда нельзя подгадывать для себя соперника по плей-офф.

– За развязкой серии «Салавата Юлаева» и «Сибири» вчера следили? От его исхода зависел ваш следующий соперник по плей-офф.
– Ну я смотрел игру. Это был седьмой матч, что в плей-офф всегда интересно.

– Понятно, что это глупый вопрос, но вам было предпочтительнее попасть на «Авангард» или «Ак Барс»?
– Ну смотрите. Какая цель стоит перед командой?

– Выиграть Кубок Гагарина.
– Значит, нужно обыграть всех, ведь так? Подгадывать соперника – это самое неблагодарное дело в плей-офф. Кого-то себе хотеть… Всё это потом тебе аукнется в серии. Поэтому совершенно спокойно к этому относился, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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