Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2025

КХЛ определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2025
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов первой стадии плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший четыре победы в шести матчах с коэффициентом надежности 1,57.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «0».

Лучшим нападающим признан Шелдон Ремпал («Салават Юлаев»), набравший 10 (6+4) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 5 (3+2) очков с показателем полезности «-1».

Материалы по теме
Возьмёт ли «Авангард» реванш у «Локомотива»? Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
Возьмёт ли «Авангард» реванш у «Локомотива»? Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android