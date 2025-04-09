КХЛ определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина — 2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов первой стадии плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший четыре победы в шести матчах с коэффициентом надежности 1,57.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «0».

Лучшим нападающим признан Шелдон Ремпал («Салават Юлаев»), набравший 10 (6+4) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 5 (3+2) очков с показателем полезности «-1».