Голкипер «Динамо» Подъяпольский высказался о своём дебюте в плей-офф КХЛ — 2025

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался о своём дебюте в плей-офф КХЛ – 2025 в шестом матче серии со СКА (5:2).

– Насколько лично вам было сложно вступать в бой в шестом матче в Санкт-Петербурге после столь длительного отсутствия?

– Было нормально. Парни меня поддерживали. Первые минуты понервничал, а потом всё шло нормально, в рабочем режиме.

– И тем не менее в первом периоде они обрушили около 17 бросков в створ ваших ворот. Такая нагрузка не стала проблемой?

– Думаю, что наоборот. Это помогло войти в игру. Большое количество бросков по воротам пошло мне только на пользу.

– Как сейчас оцениваете своё самочувствие?

– Всё отлично. Пару дней отдохнули после СКА. И сейчас готовимся в прежнем режиме, — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.