Подъяпольский оценил игру своего сменщика на протяжении большей части серии со СКА

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский оценил игру своего сменщика Максима Моторыгина на протяжении большей части серии Кубка Гагарина со СКА (4-2).

– Как вам со стороны наблюдалось за игрой Максима Моторыгина в первых пяти матчах серии со СКА? Переживали за него?

– Переживал за всех ребят. Макс – молодчик. Он отлично справился. И ребята хорошо играли, и он подтаскивал в нужные моменты. Конечно, мне было тяжело, но я, как мог, поддерживал ребят со скамейки.

– Если вспомнить последний шестой матч серии, в котором вы долго не пропускали, но потом случились два обидных гола с пятака, команда начала проигрывать, но не сломалась и перевернула ход встречи, — что стало ключевым моментом?

– Много факторов сыграло свою роль. Главное, что нам удалось забить в самом начале третьего периода. На этой волне мы пошли дальше.

– Впереди серия с Казанью. В составе «Ак Барса» собрано большое количество мастеров игры на пятаке, в том числе Дмитрий Яшкин. Есть рецепт игры против него?

– Всё есть. Мы работаем и тренируемся. Тренер вратарей об этом говорит. Ко всему будем готовы, — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.