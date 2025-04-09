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Друг Сорокина — о пропущенном им голе от Овечкина: думаю, что Илья не расстроился

Друг Сорокина — о пропущенном им голе от Овечкина: думаю, что Илья не расстроился
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Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский высказался о пропущенной голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Ильёй Сорокиным рекордной шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Вопрос по НХЛ: недавно ваш друг Илья Сорокин невольно поспособствовал рекорду Александра Овечкина. Что можете сказать по этому поводу? Может быть, уже говорили с ним об этом?
– Молодчик, помог (смеётся). Да нет – ну все ждали этого рекорда. Поздравляю Александра Овечкина с этим событием.

– С точки зрения вратаря, каково входить в историю таким способом?
– Тоже неплохо. Почему бы и нет. Думаю, что Илья не расстроился, — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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