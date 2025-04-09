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Рыбин: со спортивной точки зрения Кузнецов так ничего и не показал

Рыбин: со спортивной точки зрения Кузнецов так ничего и не показал
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Экс-нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал расторжение контракта форварда Евгения Кузнецова с клубом из Санкт-Петербурга.

«Решение вполне логичное. Евгения приглашали с расчётом, что он будет на ведущих ролях, а молодёжь будет смотреть на его отношение к делу и прогрессировать. Но джокером в команде Романа Ротенберга он так и не стал. По какой причине — сложно сказать. Со спортивной точки зрения так он ничего и не показал — было много неоправданных удалений, ещё и две травмы по ходу сезона», — сказал Рыбин «Чемпионату».

В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

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