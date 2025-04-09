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В. Крикунов: Кузнецов не оправдал надежд, которые на него возлагались

В. Крикунов: Кузнецов не оправдал надежд, которые на него возлагались
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов объяснил, почему руководство СКА решило расторгнуть контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

«Когда летом прошлого года Кузнецов подписал контракт со СКА, многие были уверены в том, что Евгений станет лидером команды и визитной карточкой сезона КХЛ. Но время шло, а он так и не выходил на уровень лидера, «вожака» команды. Плюс ко всему играл не очень дисциплинированно — много удалялся. Да, он давно не играл в России, возможно, отвык от российских реалий, правил и требований. При этом знаю, что условия у него были очень даже неплохие. Но Евгений не оправдал надежд, которые на него возлагались. Да и в последней игре глупо удалился в решающий момент», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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