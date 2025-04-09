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Президент Беларуси Лукашенко принял участие в тренировке минского «Динамо»

Президент Беларуси Лукашенко принял участие в тренировке минского «Динамо»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в тренировке минского «Динамо», сообщает «Пул Первого». Глава государства исполнил выход один на один с голкипером минчан Василием Демченко.

Напомним, минский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 одержал победу над ЦСКА со счётом 4-2. Во втором раунде плей-офф КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся с челябинским «Трактором».

Матчи серии «Трактор» (1) – «Динамо» Мн (4) состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

Ранее Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в матче серии Кубка Гагарина со счётом 7:0.

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