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Тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился ожиданиями от серии плей-офф с минским «Динамо»

Тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился ожиданиями от серии плей-офф с минским «Динамо»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское «Динамо» — сильная команда, в которой четыре равных звена, очень хорошие вратари и защита. Мы ничего не будем менять в своей подготовке, но нам важно показывать на льду характер.

В первом раунде мы столкнулись с достаточно тяжёлыми перелётами во Владивосток, теперь перелёты будут короче, хотя я бы не назвал поездку в Минск лёгкой. Хочу отметить, что плей-офф не то время, когда нужно искать какие-то оправдания. Перелёты предстоят обеим командам, и, когда прозвучит свисток арбитра в начале матча, больше ничего не будет иметь значения, кроме хоккея», — приводит слова Гру сайт КХЛ.

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