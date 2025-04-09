Жамнов: Чайковски пропустит первые два матча второго раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что защитник красно-белых Михал Чайковски пропустит стартовые матчи второго раунда плей-офф КХЛ, и поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».

«В ближайших двух играх Михал точно не примет участия. Что касается остальных, то все здоровы.

Ребята отдохнули, поработали. Мы ждали соперника, рассматривали все варианты. Готовимся к старту второго раунда. Как сказал Виктор Козлов, во втором раунде нет слабых соперников. Мы прекрасно понимаем силу «Салавата Юлаева». Они в игровом ритме, мы чуть-чуть этот тонус потеряли, будем его возвращать через первую игру. Мы разговариваем с командой, делаем на этом акцент. У нас в этом сезоне после каждой продолжительной паузы игры получались не очень хорошими. Но в плей-офф другие задачи, цели. Постараемся быть готовыми к первой игре. Мы разбираем все моменты, как и они нас. Знаем их сильные и слабые моменты. У их команды хорошее движение, отсюда и не так много удалений с их стороны. Учитываем эти нюансы. Плей-офф — совсем другой турнир. Мы знаем прекрасно, почему мы проиграли те два матча в регулярке. Знаем, какие ошибки мы допускали. Но здесь всё другое», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».