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Сушинский о Ротенберге: результаты СКА ухудшаются, может, стоит дать шанс кому-то другому

Сушинский о Ротенберге: результаты СКА ухудшаются, может, стоит дать шанс кому-то другому
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский подвёл итог выступлению СКА в сезоне-2024/2025 КХЛ и ответил, стоит ли увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера армейского клуба.

«Если бы команда выиграла, можно было бы как-то оправдать сезон. А так… результат неудовлетворительный. Проблем много, хотя состав был неплохой.

Ротенберг? Можно попробовать уже новую кровь. Команда не прогрессирует, наоборот, результаты ухудшаются. Может, стоит дать шанс кому-то другому — со свежими идеями и подходами», — приводит слова Сушинского «Фонтанка».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

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