Тренер «Локомотива» Антон Курьянов оценил, как сильно изменился «Авангард» после его ухода из клуба, и поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина между командами.

— Сильно ли изменился «Авангард» после вашего ухода?

— Это две разные команды. Нам не приходилось играть против «Авангарда» после прихода нового тренерского штаба. Хорошая команда с классным подбором игроков, есть отличные исполнители и крепкий вратарь. Будет отличная борьба. Там сменился тренерский штаб, изменилась система игры. Плюс добавились некоторые ребята: Маклауд, Ткачёв выздоровел, Окулов пришёл. Считаю, что у «Авангарда» прибавилось мастерства.

— Как вы будете взламывать оборону «Авангарда»?

— Плей-офф — это соревнование, в котором побеждает тот, кто допустит меньше ошибок, избежит глупых удалений, кто будет жертвовать собой и блокировать броски. Всё складывается из мелочей, деталей. Каждый матч будет как шахматы, все будут предугадывать, взламывать, придумывать что-то своё, — приводит слова Курьянова сайт КХЛ.