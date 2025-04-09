Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комтуа: Демидов — подарок для «Монреаля», таких ребят у «Канадиенс» не было очень давно

Комтуа: Демидов — подарок для «Монреаля», таких ребят у «Канадиенс» не было очень давно
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа оценил переход нападающего Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс».

«В «Монреаль» едет замечательный игрок, настоящий подарок. Он был лучшим игроком СКА в первом раунде и даже, возможно, лучшим игроком своей команды в этом сезоне. Уверен, что он заслуживал больше игрового времени, чем ему давали. Я думаю, что его игра в НХЛ будет ещё лучше — там немного более системный хоккей, больше бросков, передач, это его игра — он очень мастеровитый хоккеист. Он знает, как забивать. Уверен, что у него будут отличные партнёры, Ник Судзуки, капитан команды, он позаботится об Иване. Он действительно одарённый игрок, желаю ему только удачи.

Пятый номер драфта, по-моему, таких ребят у «Монреаля» не было очень давно. Думаю, для него такая поддержка от болельщиков только в радость. В Канаде очень страстно болеют, но в то же время они справедливые. Болельщики хотят, чтобы игрок выкладывался на полную, и если он будет показывать то, на что способен, болельщики отдадут ему всю свою любовь», — цитирует Комтуа Sport24.

Материалы по теме
Видео
Фанаты «Монреаля» придумали песню про Демидова, упомянув в ней ГУЛАГ и водку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android