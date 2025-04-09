«Лада» продлила контракт с 26-летним нападающим

«Лада» заключила односторонний контракт на два сезона с 26-летним нападающим Никитой Михайловым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В стан автозаводцев Михайлов перебрался в ноябре 2023 года в результате обмена с омским «Авангардом», а прошедший сезон оказался для форварда самым результативным в КХЛ – за 63 матча он набрал 36 (13+23) очков, став попутно лучшим бомбардиром «Лады».

Кроме того, 20 марта 2025 года воспитанник тольяттинского хоккея отметился тремя заброшенными шайбами в ворота «Амура» и стал автором первого хет-трика «Лады» в КХЛ. Всего в лиге Михайлов провёл 239 игр и заработал 87 (33+54) очков.