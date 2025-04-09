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Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, что делает бросок Овечкина таким особенным

Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, что делает бросок Овечкина таким особенным
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов ответил на вопрос об особенности броска российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Почему все знают, что он 20 лет бросает с одного места, и никто ничего не может сделать?
— Слушайте, он забивает и «пять на четыре», он забивает и «пять на пять». Он же не только там просто стоит и только оттуда шьёт, правильно? Он забивает отовсюду, он и с подправления недавно забивал, я видел несколько голов, и на пятаке закопал. Он всё равно не 99% голов забивает из «офиса». Он со вбрасывания забивает, ему выигрывают вбрасывание, ему нужна одна секунда, шайба уже в сетке, никто не может успеть.

— Короче, у него быстрый бросок?
— Супербыстрый и суперсильный, суперточный бросок, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.

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