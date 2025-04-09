Александр Романов раскрыл, что говорят тренеры, когда команда играет против Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов раскрыл, что говорят тренеры клуба, когда команда играет против российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Когда команда играет против команды Овечкина, что-то тренер готовит персонально? Либо говорит, что у них может забить условно только Овечкин, давайте только его убирать. Или, наоборот, говорят, что Овечкин всё равно там одну-две свои забьёт, давайте, чтобы другие не забили. Есть как бы персональная подготовка к нему или нет? Или в НХЛ всё равно звёзд во всех командах много, играешь как играешь?

— Вот смотрите, действительно в НХЛ много очень звёзд, сейчас, в принципе, по очкам за сезон Овечкина много кто опережает. Есть Макдэвид, есть Драйзайтль, есть Кучеров, блин, ну очень много игроков. По Овечкину самое главное — игра на вбрасывании, как ты среагируешь на вбрасывание, и меньшинство. То есть на вбрасывании он всегда встаёт чуть выше усов, ему выиграет вбрасывание прямо на клюшку. Это, опять же, должен на центральный вставать очень сильный, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.