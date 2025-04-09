Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов раскрыл, что говорят тренеры, когда команда играет против Овечкина

Александр Романов раскрыл, что говорят тренеры, когда команда играет против Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов раскрыл, что говорят тренеры клуба, когда команда играет против российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Когда команда играет против команды Овечкина, что-то тренер готовит персонально? Либо говорит, что у них может забить условно только Овечкин, давайте только его убирать. Или, наоборот, говорят, что Овечкин всё равно там одну-две свои забьёт, давайте, чтобы другие не забили. Есть как бы персональная подготовка к нему или нет? Или в НХЛ всё равно звёзд во всех командах много, играешь как играешь?
— Вот смотрите, действительно в НХЛ много очень звёзд, сейчас, в принципе, по очкам за сезон Овечкина много кто опережает. Есть Макдэвид, есть Драйзайтль, есть Кучеров, блин, ну очень много игроков. По Овечкину самое главное — игра на вбрасывании, как ты среагируешь на вбрасывание, и меньшинство. То есть на вбрасывании он всегда встаёт чуть выше усов, ему выиграет вбрасывание прямо на клюшку. Это, опять же, должен на центральный вставать очень сильный, — сказал Романов на YouTube-канале FONBET.

Материалы по теме
Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, что делает бросок Овечкина таким особенным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android