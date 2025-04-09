Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как готовился к игре с «Вашингтоном»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как готовился к игре с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как готовился к игре с «Вашингтон Кэпиталз», в которой капитан столичного клуба Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Грецтки по голам в НХЛ.

— Вот вчерашний вечер, подготовка к игре, что в голове?
— Началось всё пару дней назад, когда начали писать люди, с которыми я пять лет не общался, и желать удачи в следующем матче.

— Они стали тебе желать удачи или, наоборот, говорят, что давай, это, пропусти?
— Знаешь как: «Желаем удачи» и смеющийся смайлик. Типа все понимают результат (смеётся). Я говорю: спасибо, ещё бы столько вы не писали. Стандартная игра, настрой и всё в этом роде. Но сложилось как сложилось, — сказал Сорокин на YouTube-канале FONBET.

Материалы по теме
Защитник «Айлендерс» Романов рассказал, что делает бросок Овечкина таким особенным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android