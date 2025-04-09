Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как готовился к игре с «Вашингтоном»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как готовился к игре с «Вашингтон Кэпиталз», в которой капитан столичного клуба Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Грецтки по голам в НХЛ.

— Вот вчерашний вечер, подготовка к игре, что в голове?

— Началось всё пару дней назад, когда начали писать люди, с которыми я пять лет не общался, и желать удачи в следующем матче.

— Они стали тебе желать удачи или, наоборот, говорят, что давай, это, пропусти?

— Знаешь как: «Желаем удачи» и смеющийся смайлик. Типа все понимают результат (смеётся). Я говорю: спасибо, ещё бы столько вы не писали. Стандартная игра, настрой и всё в этом роде. Но сложилось как сложилось, — сказал Сорокин на YouTube-канале FONBET.