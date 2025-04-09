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«Шайбу после броска Овечкина не видел». Сорокин — о рекордном голе Александра

«Шайбу после броска Овечкина не видел». Сорокин — о рекордном голе Александра
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о пропущенной шайбе от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая стала рекордной для форварда в НХЛ.

— Вот сегодня он же бросил не в одно касание, сначала принял из кистей. И, моё мнение, ты дырку большую оставил, хоть он и попал рядом со штангой.
— Всё верно, но обычно Саша бросает в левый угол, в противоход, под ловушкой. И плюс передо мной было три игрока, и это видимость очень сильно перекрывает.

— То есть глобально ты не видел шайбу, когда он кидал?
— Я не видел шайбу. Я видел только, когда она из сетки вылетела и он в прыжке нырнул по синей линии. Вот всё, что я видел, — сказал Сорокин на YouTube-канале FONBET.

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