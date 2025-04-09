«Всё же перебор». Дмитрий Васильев — об идее назвать улицу в честь Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об идее назвать улицу в России в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я думаю, что в честь его рекорда можно назвать спортивный центр или школу. А предложение назвать улицу я считаю всё же перебором, потому что это немного обидит других спортсменов разных поколений. Например, Ларису Латынину, которая является девятикратной олимпийской чемпионкой. Или Владислава Третьяка, который трижды выигрывал Олимпийские игры и обладает огромным количеством титулов», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин отметился голом, который стал для него 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин теперь является единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, он опередил канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).